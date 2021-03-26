Политика МИД отреагировал запрет российский владеть землей в оккупированном Крыму

2021-03-26 14:42

Российский указ о запрете иностранным гражданам владеть землей в оккупированном Крыму является юридически ничтожным. Владельцам необходимо хранить документы, подтверждающие их права собственности, которые будут восстановлены после деоккупации полуострова.

“Права законных владельцев на земельные участки безусловно будут возобновлены после восстановления суверенитета нашего государства в Крыму. Сейчас очень важно, чтобы владельцы земельных участков максимально сохраняли все документы, подтверждающие право их собственности и любые документы, какие будет навязывать им Российская Федерация на их замену”, – заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

МИД Украины также призвал отреагировать международных партнеров на эти незаконные действия России.

Кулеба отметил, что вопрос о лишении права украинцам владеть земельными участками в Крыму внесены в перечень вопросов, которые будут в фокусе внимания “Крымской платформы” по деоккупации полуострова.