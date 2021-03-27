Коронавирус В Минздраве рассказали об особенностях китайской вакцины Sinovac

2021-03-27 11:00

 

Министерство здравоохранения рассказало об эффективности и побочных эффектах вакцины CoronaVac, которая вчера прибыла в Украину.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения на странице в Facebook.

Препарат CoronaVac - является инактивированной вакциной, то есть состоит из «убитого» вируса. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Как рассказали в министерстве, по результатам исследований, имеющихся на 25 марта 2021 года, эффективность китайской вакцины CoronaVac составляет 83,5%, но после прививки двумя дозами. Дозы вводятся с интервалом от 14 до 28 дней.

Возможными реакциями на прививку вакциной CoronaVac являются:

  • покраснение, боль и отек в месте укола;
  • лихорадка или озноб;
  • головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе, боль в горле;
  • кашель или насморк;
  • рвота или тошнота, диарея;
  • утомляемость, сонливость;
  • аллергические реакции на коже, слизистой оболочке;
  • склерома;
  • спазмы мышц;
  • отеки век, покраснение глаз.

В министерстве поясняют, что эти побочные эффекты являются нормальными и проходят за несколько дней после прививки вакциной CoronaVac.

Также в Минздраве назвали противопоказания для прививки вакциной CoronaVac, это:

  • гиперчувствительность к компонентам;
  • тяжелая аллергическая реакция на вакцины в прошлом;
  • серьезные заболевания нервной системы;
  • температура тела выше 38,5 градуса;
  • беременность и кормление грудью;
  • тяжелые хронические заболевания.

 

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