Коронавирус В Минздраве рассказали об особенностях китайской вакцины Sinovac

2021-03-27 11:00

Министерство здравоохранения рассказало об эффективности и побочных эффектах вакцины CoronaVac, которая вчера прибыла в Украину.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения на странице в Facebook.

Препарат CoronaVac - является инактивированной вакциной, то есть состоит из «убитого» вируса. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Как рассказали в министерстве, по результатам исследований, имеющихся на 25 марта 2021 года, эффективность китайской вакцины CoronaVac составляет 83,5%, но после прививки двумя дозами. Дозы вводятся с интервалом от 14 до 28 дней.

Возможными реакциями на прививку вакциной CoronaVac являются:

покраснение, боль и отек в месте укола;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе, боль в горле;

кашель или насморк;

рвота или тошнота, диарея;

утомляемость, сонливость;

аллергические реакции на коже, слизистой оболочке;

склерома;

спазмы мышц;

отеки век, покраснение глаз.

В министерстве поясняют, что эти побочные эффекты являются нормальными и проходят за несколько дней после прививки вакциной CoronaVac.

Также в Минздраве назвали противопоказания для прививки вакциной CoronaVac, это: