Коронавирус Обострение на Донбассе: посольство США в Украине сделало заявление

2021-03-27 12:00

В американском дипведомстве заявили, что опечалены гибелью четырех защитников Украины и что "РФ должна остановить насилие".

Посольство Соединенных Штатов в Украине отреагировало на гибель четырех военных в зоне ООС, призвав Россию прекратить агрессию. Соответствующее сообщение опубликовано на странице дипведомства в Twitter в пятницу, 26 марта.

"Мы глубоко опечалены гибелью четырех украинских солдат сегодня в результате обстрелов вблизи г. Шумы. Россия должна соблюдать прекращение огня, остановить ежедневное насилие, которое вызывает страдания, конструктивно участвовать в мирных переговорах и прекратить агрессию в Украине", - отметили в посольстве.

Напомним, возле населенного пункта Шумы в Донецкой области в результате обстрелов со стороны сепаратистов погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.

Как сообщили в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, они девять раз обращалась в СЦКК ОБСЕ с просьбой остановить обстрел возле Шумов, однако противник не прекратил огонь, несмотря на гибель бойцов.