Коронавирус Обострение на Донбассе: посольство США в Украине сделало заявление

2021-03-27 12:00

 

В американском дипведомстве заявили, что опечалены гибелью четырех защитников Украины и что "РФ должна остановить насилие".

Посольство Соединенных Штатов в Украине отреагировало на гибель четырех военных в зоне ООС, призвав Россию прекратить агрессию. Соответствующее сообщение опубликовано на странице дипведомства в Twitter в пятницу, 26 марта.

"Мы глубоко опечалены гибелью четырех украинских солдат сегодня в результате обстрелов вблизи г. Шумы. Россия должна соблюдать прекращение огня, остановить ежедневное насилие, которое вызывает страдания, конструктивно участвовать в мирных переговорах и прекратить агрессию в Украине", - отметили в посольстве.

Напомним, возле населенного пункта Шумы в Донецкой области в результате обстрелов со стороны сепаратистов погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.

Как сообщили в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, они девять раз обращалась в СЦКК ОБСЕ с просьбой остановить обстрел возле Шумов, однако противник не прекратил огонь, несмотря на гибель бойцов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Стали известны новые тарифы на газ в Украине

2021-03-27 14:30

Сегодня ночью Украина переходит на летнее время. Пять ответов, как и когда переводить стрелки

2021-03-27 14:00

США и Британия ввели жесткие санкции против военного режима Мьянмы

2021-03-26 14:23

КАРТА Прогноз погоды на 26 марта: в Украину идет долгожданное весеннее потепление

2021-03-26 11:22

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Иммунолог пояснила, полезно ли обязательное ношение масок на улице

2021-03-27 13:30

Болезнь "взрывается" мгновенно, "падают" даже сильные: COVID-19 нанес самый мощный удар по Киеву

2021-03-27 12:30

Обострение на Донбассе: посольство США в Украине сделало заявление

2021-03-27 12:00

В Минздраве рассказали об особенностях китайской вакцины Sinovac

2021-03-27 11:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Иммунолог пояснила, полезно ли обязательное ношение масок на улице 2021-03-27 13:30
Болезнь "взрывается" мгновенно, "падают" даже сильные: COVID-19 нанес самый мощный удар по Киеву 2021-03-27 12:30
Обострение на Донбассе: посольство США в Украине сделало заявление 2021-03-27 12:00
В Минздраве рассказали об особенностях китайской вакцины Sinovac 2021-03-27 11:00