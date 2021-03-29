Коронавирус Год пандемии: ученые дали ответ на один из главных вопросов о появлении коронавируса

2021-03-29 15:21

Китайский коронавирус нового типа мог передаться от летучих мышей к человеку через неизвестное промежуточное животное. К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и китайские ученые, сообщает Associated Press со ссылкой на неопубликованный отчет экспертов.

Специалисты исключили версию происхождения COVID-19 в результате утечки из лаборатории. При этом они намерены продолжить исследования.

Публикация соответствующего отчета ученых неоднократно откладывалась. Агентство получило почти окончательный вариант документа в понедельник, 29 марта, от дипломата из Женевы.

Также ученые перечислили основные версии появления COVID-19, одна из которых - передача коронавируса от летучих мышей к человеку через промежуточное животное. Предполагается, что это могли быть ящерицы, кошки или норки.

При этом эксперты посчитали маловероятной версию прямой передачи инфекции от летучих мышей к людям. Также специалисты отметили, что летучие мыши могли оставить коронавирус на замороженных продуктах.

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