Коронавирус Украина грозит новый локдаун без массового тестирования на COVID-19 - инфекционист

2021-03-29 18:40

Массовое тестирование нужно на общенациональном уровне, чтобы отделить больных от здоровых и показать точную статистику по заболеваемости COVID-19 в каждом регионе, считает врач-инфекционист Лариса Мороз.

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“Нам надо идти по пути всех развитых стран — а вы посмотрите, сколько там уже человек протестовали. Нам грозит тотальный локдаун, но для меня, как для врача, гораздо важнее жизни людей... Нужно, чтобы массовое тестирование было на общенациональном уровне. Здесь вам и отсеять больных от здоровых, и статистику правдивую показать: что у нас с COVID-19. В массовом тестировании нет минусов”, — считает Мороз.

Детали

Инфекционист рассказала, что сейчас каждая область пытается на своем собственном локальном уровне, но этого мало — и надо подниматься на общенациональный уровень массовых скринингов.

“Например, в Винницкой области мы делаем около 3 тысяч тестирований в сутки, и область является одним из лидеров в Украине. И статистика у нас одна из самых правдивых по заболеваний COVID-19. Поэтому локально каждый регион по своему справляется, а нужно тестирование на общенациональном уровне”, — подытожила Мороз.

Дополнение

Отметим, что с помощью сверхчувствительных украинских ИФА-тестов на антиген можно за месяц протестировать все население Украины. Ежедневно мощности украинских лабораторий позволяют тестировать 1 миллион человек в день благодаря простоте исполнения, доступности и низкой стоимости украинских антигенных диагностикумов ученых “Диапроф-Мед”.

Напомним, украинские ИФА-тесты DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген эксперты рекомендуют применять для диагностики COVID-19 у бессимптомных или контактных лиц, потому что за счет чувствительности они предоставляют корректный результат еще на этапе инкубационного периода — 7 дней до появления первых симптомов.