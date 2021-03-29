Коронавирус Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса

2021-03-29 19:00

 

Больница Страсбургского университета сообщила региональное агентство здоровья региона Гранд-Эст об обнаружении нового, "эльзасского" варианта коронавируса, передает УНН со ссылкой на местный портал DNA.

Цитата:

"Больница Страсбургского университета сообщила региональное агентство здравоохранения о распространении в Эльзасе особого варианта, который на данный момент был обнаружен только там", - сообщает портал.

Детали

По данным медиков, новый штамм имеет мутацию фермента полимеразы, который участвует в размножении вируса.

Вариант был идентифицирован, так как в скрининговых тестах ПЦР один из маркеров систематически давал отрицательный результат, говорится в сообщении.

В департаментах региона штамм достиг 8,8% в Верхнем Рейне и 4,4% в Нижнем Рейне от проведенных ПЦР-тестирований.

Что было ранее

Ранее в Индии зафиксировали новый штамм коронавируса с двойной мутацией.

С начала пандемии COVID-19 ВОЗ получила несколько сообщений о необычных событиях в области общественного здравоохранения, которые могут быть связаны с вариантами SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19.

По данным ВОЗ, штамм коронавируса VOC 202012/01, который отличается высокой заразностью и обнаружен сначала в Великобритании, был обнаружен по состоянию на 23 марта в 125 странах. До 75 государств расширилась география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, а штамм P.1, присутствие которого сначала было обнаружено в Бразилии и Японии, циркулирует уже в 41 стране.

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