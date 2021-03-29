Коронавирус Паспорта вакцинации для украинцев: какими будут и кто сможет получить

2021-03-29 20:00

Министерство здравоохранения совместно с Минцифрой находятся на финальной стадии разработки паспорта вакцинации для украинцев. Его получат граждане, которые сделают две дозы прививки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.

"В нем должна содержаться информация, когда человек вакцинирован, срок действия вакцины согласно инструкции. Мы предусмотрим, чтобы документ был максимально удобным", - отметил глава министерства Максим Степанов.

Он подчеркнул, что проект документа уже практически готов, но дата его запуска еще не согласована.

"Остались чисто технические вопросы, которые мы с Минцифрой достаточно быстро решим. Понятно, что мы начнем введение паспортов, когда будет вакцинировано большее количество человек", - добавил глава Минздрава.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине нужно разработать систему "паспортов вакцинации".