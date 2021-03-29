Политика Вслед за Байденом: президент Литвы считает Путина убийцей

2021-03-29 20:40

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что российского коллегу Владимира Путина можно назвать убийцей. По его словам, Россия демонстративно оккупирует территории соседних государств.

Об этом сообщает Delfi.

"К сожалению, да", - ответил Науседа на вопрос, мог бы он вслед за президентом США Джо Байденом назвать Путина убийцей.

По словам президента Литвы, Россия демонстративно не обращает внимания на территориальную целостность соседних стран, таких как Украина.

"Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное безразличие, назовем это так, в отношении ценностей цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль последнее время делает довольно демонстративно", - сказал Науседа.

Он также отметил, что внутри России режим "самым грубым образом" преследует лидеров оппозиции, таких, как Алексей Навальный.

"И дальше говорить, втянув голову в плечи, что, знаете, мы ищем, как включиться в отношения с Россией, что я иногда слышу от своих коллег в Европейском союзе - это нужно и эмоционально и территориально быть очень далекими от того, что называется Россией, чтобы говорить такое", - отметил Науседа.

Напомним, ранее Джо Байден сделал ряд заявлений о Владимире Путине. В частности, он назвал его убийцей. Кроме того, американский лидер пообещал привлечь Путина к ответственности за вмешательство в выборы его страны 2020 года. Разведка США ранее опубликовала доклад, в котором говорится, что Российская Федерация пыталась вмешаться в выборы в США.