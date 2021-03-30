МОЗ готовит тотальные проверки больниц, отказывающихся принимать зараженных коронавирусом

Главный санитарный врач Украины и замглавы МОЗ Виктор Ляшко заявил о тотальных проверках ведомственных больниц Укрзализныцы из-за отказа их руководства принимать на лечение больных с коронавирусной инфекцией.
Как он заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV, больницам Укрзализныци выделили на лечение больных с коронавирусом 60 млн грн, однако те отказываются принимать таких пациентов.
"С понедельника в этих больницах работает аудит Национальной службы здоровья Украины по проверке использования средств", - сообщил Ляшко.
Медик уточнил, что всего Национальная служба здоровья Украины планирует проверить девять ведомственных больниц.
"Сейчас вопрос к владельцам - Где эти деньги и почему они не могут принять пациентов", - рассказал Ляшко.