Коронавирус COVID-19 в Украине: за сутки более 10 тысяч новых случаев, каждый четвертый в тяжелом состоянии

2021-03-30 10:03

За минувшие сутки в Украине медики подтвердили 10 тыс 533 новых случая COVID-19. Самый высокий прирост зафиксировали в Киеве, Львовской, Киевской, Харьковской и Одесской областях.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, за 24 часа были госпитализированы 2597 человек.

Количество новых случаев заражения за 24 часа:

  • Винницкая область - 426 
  • Волынская область - 232 
  • Днепропетровская область - 464 
  • Донецкая область - 503 
  • Житомирская область - 169 
  • Закарпатская - 187
  • Запорожская область - 205 
  • Ивано-Франковская область - 297 
  • Киев - 1422 
  • Киевская область - 934 
  • Кировоградская область - 59 
  • Луганская область - 220 
  • Львовская область - 961 
  • Николаевская область - 287 
  • Одесская область - 721
  • Полтавская область - 490
  • Ровенская область - 335 
  • Сумская область - 215 
  • Тернопольская область - 281 
  • Харьковская область - 762 
  • Херсонская область - 69 
  • Хмельницкая область - 511 
  • Черкасская область - 280 
  • Черновицкая область - 286 
  • Черниговская область - 217 

 

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Стало известно, скольким украинцам оплатили самоизоляцию с начала пандемии 2021-03-29 21:40
Иностранцев пускают в Украину только с ПЦР-тестом: справка о вакцинации не подходит 2021-03-29 20:20