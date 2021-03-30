Коронавирус COVID-19 в Украине: за сутки более 10 тысяч новых случаев, каждый четвертый в тяжелом состоянии

2021-03-30 10:03

За минувшие сутки в Украине медики подтвердили 10 тыс 533 новых случая COVID-19. Самый высокий прирост зафиксировали в Киеве, Львовской, Киевской, Харьковской и Одесской областях.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, за 24 часа были госпитализированы 2597 человек.

Количество новых случаев заражения за 24 часа: