COVID-19 в Украине: за сутки более 10 тысяч новых случаев, каждый четвертый в тяжелом состоянии
2021-03-30 10:03
За минувшие сутки в Украине медики подтвердили 10 тыс 533 новых случая COVID-19. Самый высокий прирост зафиксировали в Киеве, Львовской, Киевской, Харьковской и Одесской областях.
Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, за 24 часа были госпитализированы 2597 человек.
Количество новых случаев заражения за 24 часа:
- Винницкая область - 426
- Волынская область - 232
- Днепропетровская область - 464
- Донецкая область - 503
- Житомирская область - 169
- Закарпатская - 187
- Запорожская область - 205
- Ивано-Франковская область - 297
- Киев - 1422
- Киевская область - 934
- Кировоградская область - 59
- Луганская область - 220
- Львовская область - 961
- Николаевская область - 287
- Одесская область - 721
- Полтавская область - 490
- Ровенская область - 335
- Сумская область - 215
- Тернопольская область - 281
- Харьковская область - 762
- Херсонская область - 69
- Хмельницкая область - 511
- Черкасская область - 280
- Черновицкая область - 286
- Черниговская область - 217