Польша ужесточила условия въезда, озвучены новые правила для украинцев: "Обязательно наличие..."
2021-03-30 16:40
Польша вводит изменения в режим въезда в страну
Новые правила посещения страны сообщили в украинском посольстве.
Так, с 30 марта для пребывания в стране будет недостаточно только негативного результата теста.
Для украинцев будут действовать следующие правила:
- направляться на обязательный карантин;
- наличие отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, сделанного в стране из которой въезжает лицо, не будет освобождать от карантина;
- освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, выполненного на территории Польши;
- вид теста - PCR или антиген-тест.
Стоит отметить, что на прошедшей неделе в Польше регистрировались рекордные показатели заражений за все время эпидемии.
В пятницу, 26 марта, было подтверждено более 35 000 новых случаев.