Политика У Байдена рассказали о планах в отношении Украины

2021-03-30 17:00

 

Нынешняя администрация США стремится активизировать стратегическое взаимодействие с Украиной с целью преодоления коррупции, а также реализации реформ, заявленных Владимиром Зеленским в начале президентства.

Об этом говорится в официальном заявлении представителя Комитета национальной безопасности Эмили Хорн по результатам телефонного разговора советника президента США Джейка Салливана и главы ОП Андрея Ермака, сообщает «Хвиля».

«Он (Джейк Салливан - ред.) выразил стремление администрации Байдена активизировать наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией, а также реализации программы реформ, которая обеспечит правосудие, безопасность и процветание для народа Украины», - указано в документе.

Также в сообщении подчеркивается, что представитель США на фоне длительной агрессии со стороны РФ «подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины».

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Политика

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