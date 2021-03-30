Политика Украина присоединилась к новым санкциям ЕС против России

2021-03-30 21:00

Боррель сообщил о том, что семь стран-партнеров Евросоюза разделили санкции из-за Алексея Навального

Украина присоединилась к санкциям, которые Европейский Союз ввел против России из-за отравления и репрессий в отношении оппозиционера Алексея Навального.

Об этом 30 марта заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Страны-кандидаты на членство в ЕС Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны-члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, которые входят в Европейское экономическое пространство, а также Украина присоединяются к этому решению Совета ЕС", – гласит его заявление.

Боррель отметил, что Евросоюз принял к сведению и приветствует обязательство семи указанных стран привести свою политику в соответствие с "санкционным" решением.

Напомним, что 2 марта Евросоюз внес в "черный список" генпрокурора РФ Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Ограничительные меры включают запрет на поездки, замораживание активов и запрет для физических и юридических лиц в ЕС прямо или косвенно предоставлять им средства.