Коронавирус Происхождение коронавируса остается загадкой: доклад ВОЗ

2021-03-31 08:36

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 марта обнародовала доклад о визите специалистов организации в Ухань (Китай) для определения источников происхождения коронавируса. Источник Covid-19 пока установить не удалось.

Об этом представители ВОЗ сообщили на своем прессс-брифинге, видео которого опубликовано в Twitter.

Все гипотезы происхождения инфекции продолжают рассматривать.

Отметим, группа экспертов работала в Китае с середины января. Они посетили Уханьский институт вирусологии, рынок морепродуктов "Хуанань", больницу, а также центр по контролю и профилактике заболеваний.

Часть выводов специалистов ранее просочилась в СМИ, которые написали, что наиболее вероятный сценарий происхождения коронавируса – передача от летучих мышей, а утечка COVID-19 из лаборатории сомнительна.