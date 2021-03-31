Коронавирус Шмыгаль поручил МИД договориться с международными партнерами о путешествиях для украинцев

2021-03-31 08:54

 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел обсудить с международными партнерами механизмы, которые должны обеспечить гражданам Украины возможность беспрепятственно путешествовать в другие страны на фоне пандемии.

Об этом шла речь на онлайн-совещании под председательством премьера во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Совещание было посвящено механизмам, которые должны обеспечить гражданам Украины возможность беспрепятственно путешествовать в другие страны в период пандемии.

"Мы активно наблюдаем, к каким действиям прибегают европейские страны в этом направлении. Изучаем, какие именно данные они собирают и как используют, чтобы дать новое развитие туризму и не только. Этот опыт мы потом используем в Украине в необходимом формате, чтобы граждане, несмотря на пандемию, могли свободно и безопасно путешествовать по миру", - заявил Шмыгаль.

Премьер поручил министру иностранных дел Дмитрию Кулебе обсудить и проанализировать с международными партнерами все детали сотрудничества в этом вопросе.

По словам вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина с технической точки зрения готова к тому, чтобы приобщиться к подобной работе и активно участвовать в разработке и тестировании таких механизмов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Стало известно, когда украинцы смогут делать COVID-прививки в частных клиниках

2021-03-30 19:00

Доллар удивит после резкого скачка, стоит ли украинцам бежать в обменники: свежий курс валют от НБУ

2021-03-27 11:30

МИД Украины отреагировал на открытие на Донбассе офиса российской партии

2021-03-23 12:40

Украина в течение 5-10 лет хочет стать членом ЕС, принципиальных преград не вижу – Шмыгаль

2021-03-22 21:20

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Свитолина объяснила, почему не торопится с вакцинацией

2021-03-31 09:13

Шмыгаль поручил МИД договориться с международными партнерами о путешествиях для украинцев

2021-03-31 08:54

Происхождение коронавируса остается загадкой: доклад ВОЗ

2021-03-31 08:36

В Украине научились бороться с "британским" штаммом коронавируса, но вылечить уже недостаточно - Минздрав

2021-03-30 19:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Свитолина объяснила, почему не торопится с вакцинацией 2021-03-31 09:13
Шмыгаль поручил МИД договориться с международными партнерами о путешествиях для украинцев 2021-03-31 08:54
Происхождение коронавируса остается загадкой: доклад ВОЗ 2021-03-31 08:36
В Украине научились бороться с "британским" штаммом коронавируса, но вылечить уже недостаточно - Минздрав 2021-03-30 19:40