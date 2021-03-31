Коронавирус Коронавирус могут принести дети: из-за чего школьники заражают своих родителей

2021-03-31 13:16

В Украине наблюдается очередной всплеск коронавируса, не исключено, что некоторым инфекцию приносят из школы дети.

Школьники имеют полное право находиться без средств индивидуальной защиты на уроках. Маску или респиратор нужно носить только при входе в школу и передвижении между помещениями школы.

Однако эта рекомендация Главного санитарного врача не относится к ученикам младшей школы. Ученики 1–4 классов могут быть без маски или респиратора, как на самом уроке, так и, например, по пути из класса в столовую или спортзал.

А именно младшая школа сейчас только и учится в "красных" зонах. Таким образом, если один ученик в классе вдруг окажется носителем коронавирусной инфекции, велика вероятность, что он заразит своих сверстников, а те, по цепочке, своих родителей.

"Мы заболели коронавирусом еще осенью после очередного похода дочки в садик. При этом, у дочери все прошло в легкой форме, у меня, относительно тоже, а вот у мужа развилась двусторонняя пневмония и у нашей бабушки тоже. Теперь походы в садик мы отложили", - рассказала жительница Киева.

У школьников младших классов нет обязанности проходить термометрию каждое утро перед посещением школы. Обязательный контроль температуры тела относится только к педагогам и сотрудникам образовательного учреждения. Получается, что носителю вируса ничего не стоит проскользнуть в школу.

Если у ребенка все же будет выявлена повышенная температура тела или другие признаки ОРВИ (например, ученик сам пожалуется учителю на плохое самочувствие), то Главный санитарный врач рекомендует такому ребенку тут же надеть маску, изолировать его в отдельное помещение, поставить в известность родителей, а класс, в котором он находился, проветрить и обработать антисептиками использованные поверхности. Вот и весь алгоритм.