Коронавирус Бразилия, США и Индия лидируют по числу новых случаев заражения коронавирусом

2021-03-31 19:44

По состоянию на среду, 31 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 128,7 млн человек. За минувший день выявили 540 713 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 103,9 млн.

Больше всего новых больных COVID-19 за минвшие сутки зафиксировали в Бразилии – 89 тыс., США – 62 тыс. и Индии – 53 тыс.

Напомним, ранее президент США Джо Байден пообещал, что до конца мая страна будет иметь 600 миллионов доз вакцины от COVID-19, что позволит полностью охватить потребности вакцинации населения. По его словам, план спасения Америки, который внедряется сейчас, также предусматривает выделение финансов с целью обеспечения большего количества мест для прививок, привлечения персонала и закупки необходимого для этого оборудования.

В Украине за время пандемии выявлено 1 674 168 заражений, из них 32 825 человек умерли от последствий болезни, однако 1 674 168 вылечились.