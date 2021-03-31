Коронавирус Стал известен реальный прогноз Минздрава по COVID-19 - в ближайшие недели начнется...

2021-03-31 20:43

Глобально ситуация с коронавирусом в Украине до сих пор не улучшилась. Поэтому в течение ближайших недель стоит ожидать роста статистики заболеваемости.

Об этом сегодня завил министр здравоохранения Максим Степанов. Аналогичная ситуация, по его словам, сложится и с цифрами госпитализаций.

"Ситуация остается достаточно напряженной. Мы прогнозируем еще рост количества больных и, как следствие – госпитализаций на протяжении минимум ближайшей недели-двух недель", – сказал глава Минздрава.

Также чиновник напомнил, что сейчас в "красной" карантинной зоне находится уже 11 регионов Украины. Однако в трех западных областях (Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой) уже зафиксировали определенное улучшение и стабилизацию ситуации.

Ранее министр предупредил, что вскоре к списку областей в "красной" карантинной зоне может добавиться Хмельницкая область.