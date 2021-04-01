Коронавирус В Украине за сутки 17 569 новых случаев COVID-19, госпитализированы 5 160 человек

2021-04-01 09:21

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 17 569 новых COVID-случаев. В частности, заболели 813 детей и 486 медработников. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook

"За минувшие сутки госпитализированы 5 160 человек; летальных случаев - 421; выздоровели – 9 602 человека; осуществлено тестирований за сутки - 132 759 (в том числе методом ПЦР – 59 803, методом ИФА – 22 276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 50 680)", - говорится в сообщении главы Минздрава.

За последние 24 часа больше всего инфицировалось коронавирусом в Киеве (1 150), Одесской ( 1305), Хмельницкой (1 142), Львовской (1 141) и Житомирской (1037) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирусной инфекцией заболело 1 691 737 человек. Болезнь победили 1 323 083 украинца. Летальных исходов - 33 246.