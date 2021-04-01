Политика Пентагон прокомментировал стягивание российских войск к границе Украины

2021-04-01 16:40

Пентагон США осведомлен о стягивании войск России к украинским границам.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга, сообщает «Хвиля».

"Я бы сказал, мы озабочены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая нарушение перемирия от июля 2020, что привело к смерти четырех украинских солдат 26 марта и ранению еще двоих", - подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.

Также он акцентировал, что, по мнению США, "дестабилизирующие действия" России сводят на нет успехи в деэскалации, достигнутые при посредничестве ОБСЕ в июле 2020 года.

"К тому же мы в курсе украинских военных отчетов, касающихся передвижений российских войск на украинских границах, обсуждали нашу озабоченность этой растущей напряженностью и нарушениями перемирия, а также региональную напряженность, с союзниками по НАТО", - отметил Кирби.

Однако спикер Пентагона не смог ответить, являются ли подлинными видео в соцсетях с якобы передвижением российской военной техники в сторону Крыма.