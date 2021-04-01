Политика Украина направила в МИД РФ ноту протеста, и вот почему

2021-04-01 18:00

 

Украина направила в МИД РФ ноту протеста из-за расклеенных на заборах напротив здания посольства Украины в Российской Федерации плакатов с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"30 и 31 марта в Москве неизвестные расклеили на заборах напротив здания посольства Украины в Российской Федерации плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения служебному авто украинской дипмиссии, которое находилось на стоянке в городе", - говорится в сообщении.

"Посольство Украины в Москве направило в МИД РФ ноту протеста в связи с указанной антиукраинской акцией", - добавили в МИД.

Сообщается, что Министерство иностранных дел Украины рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которой содержатся обязательства принимающей стороны предотвращать любые нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства, предоставления гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента.

Кроме того, МИД требует от российской стороны принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, недопущения в дальнейшем подобных акций и обеспечения условий для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ.

В Москве ночью неизвестные обклеили заборы у посольства Украины плакатами с надписями о "российском" Крыме, который сейчас является оккупированным.

16 марта в Киеве возле посольства Российской Федерации появились плакаты с портретами дипломатов этой страны и надписями под ними: "Крым - это Украина". Акция состоялась в 7-ю годовщину псевдореферендума в оккупированном Крыму.

После этого в Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвали временного поверенного в делах Украины.

Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на реакцию российских коллег о появлении плакатов у здания посольства РФ в Киеве - на фоне пренебрежения российскими правоохранителями безопасностью украинских дипломатических учреждений в России.

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