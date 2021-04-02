Коронавирус В Украине за сутки подтвердилось почти 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

2021-04-02 09:40

В Украине за минувшие сутки количество инфицировавшихся коронавирусом увеличилось и составило 19 893 новых случаев, тогда как вчера сообщалось о 17 569 заболевших.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 668), Одесской (1608), Харьковской (1 494), Хмельницкой (1 351) и Днепропетровской (1 178) областях.

"Также за минувшие сутки госпитализированы 5 040 человек; выздоровели – 10 287 человек; осуществлено тестирований за сутки - 128 727 (в том числе методом ПЦР - 58944, методом ИФА - 22564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47219)", - сообщил министр.

За сутки болезнь забрала жизни 433 человек (вчера количество детальных случаев – 421).

За все время пандемии в Украине заболело 1 711 630 человек; выздоровели – 1 333 370 человек; летальных исходов - 33 679.