Политика В НАТО отреагировали на переброску российских войск к границам Украины

2021-04-02 11:22

На фоне наращивания российских войск у границ Украины послы Североатлантического альянса провели заседание, на котором выразили обеспокоенность ситуацией. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что в ходе встречи дипломаты обсудили также обострение на линии соприкосновения на Донбассе.

"Союзники поделились своей обеспокоенностью по поводу недавних крупномасштабных военных действий России в Украине и вокруг нее. Союзники также обеспокоены нарушением Россией соглашения о прекращении огня в июле 2020 года, в результате которого на прошлой неделе погибли четыре украинских солдата", - сообщил изданию представитель НАТО.

Также в организации отметили, что Москва намеренно подрывает мирные усилия на востоке Украины.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак утверждает, что РФ наращивает свое войско возле украинских границ под предлогом военных учений. По его словам, цель таких действий - "продемонстрировать решительность своих намерений".

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