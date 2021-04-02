Коронавирус Медики не могут выяснить, поможет ли вакцина против нового штамма коронавируса

2021-04-02 14:23

Пока нет никакой информации об эффективности COVID-вакцины против нового штамма коронавируса, который нести в себе до 40 мутаций, сообщает DW

Как заявил глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг, новый вариант был впервые зафиксирован у граждан Танзании, которые приехали в Анголу. Сейчас он уже изучается в одной из лабораторий в Южно-Африканской Республике (ЮАР), но уже “дает повод для беспокойства”, поскольку пока нет данных об эффективности против него уже разработанных вакцин.

Нкенгасонг добавил, что Танзания, откуда, вероятно, началось распространение нового варианта, с середины прошлого года не предоставляет данных о заболеваемости COVID-19. При этом ограничительные меры по борьбе с пандемией были введены в Танзании позже, чем во многих других странах, и не были достаточно жесткими.

Сегодня Африка медленно движется в сторону третьей волны пандемии. Так по данным Africa CDC, случаи заражения британским, более заразным вариантом коронавируса B.1.1.7., А также южноафриканским вариантом B.1.3.5.1. были зафиксированы в 18 африканских странах. Особенно сильный рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Центральной, Восточной и Северной Африке.