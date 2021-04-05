Коронавирус Киевлянам показали, в каких маршрутках можно проехаться без спецпропуска

2021-04-05 20:00

Стало известно, в каких маршрутках Киева можно проехаться без специального пропуска, введенного в связи с усилением карантина, вызванным стремительным распространением коронавируса.

Об этом сообщает «Сегодня».

Так, в понедельник, 5 апреля, в Киеве стартовал первый день жесткого карантина – среди введенных ограничений действуют и спецпропуска, которые выдаются организациям, обеспечивающим жизнедеятельность страны и города.

Однако на территории одного жилого массива в маршрутных такси можно проехать без такого специального пропуска.

Так, по состоянию на 9:46 спецпропуск на транспорт был не нужен для проезда в маршрутках, которые останавливаются на Позняках.

«На Позняках в маршрутках можно ездить свободно – без пропуска... Сегодня желающих проехаться в маршрутках совсем немного», – говорится в сообщении.

Следует отметить, что в Киеве из-за критической ситуации с коронавирусом с 5 апреля и как минимум до 16 апреля начали действовать более строгие ограничения карантина.

При этом жесткий карантин, предусматривает проезд на общественном транспорте только по специальным пропускам, однако не все жители столицы успели их получить.

К тому же в Киеве образовались многокилометровые автомобильные пробки. В частности, автомобильное движение затруднено на всех мостах через Днепр. Два ДТП на въезде со стороны Троещины на Северный мост практически парализовали движение.

Более того, с введением жесткого карантина резко выросла стоимость проезда на такси – проезд с левого на правый берег по состоянию на 8 часов утра стоил свыше 400 гривен.