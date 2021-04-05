Политика В НАТО "заговорили" на украинском: назвали Украину одним из самых ценных партнеров

2021-04-05 21:40

 

Украина является ценным партнером Североатлантического Альянса как один из шести партнеров с расширенными возможностями. Об этом пишет Сухопутное командование сил союзников в Twitter.

"Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров с расширенными возможностями, и в настоящее время в штабе LANDCOM (Сухопутного командования - ред.) работает один украинский офицер", - говорится в заметке командования, написанной на украинском языке.

Детали

В заметке отметили также, что Украина является первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования НАТО.

Справка

12 июня 2020 года Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.

Ближайшей целью страны теперь является получение Плана действий по членству в НАТО, заявил Президент Владимир Зеленский.

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