Политика В НАТО "заговорили" на украинском: назвали Украину одним из самых ценных партнеров

2021-04-05 21:40

Украина является ценным партнером Североатлантического Альянса как один из шести партнеров с расширенными возможностями. Об этом пишет Сухопутное командование сил союзников в Twitter.

"Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров с расширенными возможностями, и в настоящее время в штабе LANDCOM (Сухопутного командования - ред.) работает один украинский офицер", - говорится в заметке командования, написанной на украинском языке.

Детали

В заметке отметили также, что Украина является первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования НАТО.

Справка

12 июня 2020 года Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.

Ближайшей целью страны теперь является получение Плана действий по членству в НАТО, заявил Президент Владимир Зеленский.