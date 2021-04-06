Коронавирус Украина вышла на третье место в Европе и 11 место в мире по распространению коронавируса

2021-04-06 13:02

За минувшие сутки Украина оказалась на третьем месте в Европе и на 11 месте в мире по распространению коронавируса.

 Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Среди европейских стран больше всего больных обнаружили во Франции – 10,7 тысяч, Италии – 10,6 тысяч, Украине – 10,1 тысяч, Польше – 9,9 тысяч и Германии – 7,4 тысячи.

В мире лидерами по заболеваемости COVID-19 5 апреля оказались Индия – 96,5 тысяч, США – 50,3 тысяч, Турции – 42,5 тысяч и Бразилии – 38,2 тысяч новых зараженных. Следом в рейтинге оказались Иран, Аргентина, Франция, Италия и Канада.

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