Политика Лавров попросил Францию и Германию "привести Украину в чувство". Кулеба ответил

2021-04-06 21:00

 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о переговорах в нормандском формате, заявил, что представителям Франции и Германии необходимо "привести Украину в чувство". Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил в Twitter, что за последнюю неделю все партнеры Украины видят, что "в себя надо приводить РФ".

По словам Лаврова, Украина якобы "наращивает присутствие войск на линии разграничения" на Донбассе, однако Кулеба отметил, что попытка РФ "навязать Украине образ агрессора" уже провалилась.

"Все партнеры Украины прекрасно видят, что в себя надо приводить РФ. Они уже это делают. Взвешенность Украины, наоборот, отмечают положительно", – сказал украинский министр.

Ранее Лавров на пресс-конференции говорил, что в РФ не видят "энергичных действий со стороны Франции и ФРГ по приведению украинской стороны в чувство".

"Сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно", – заявлял он.

- Вчера глава Офиса президента Ермак анонсировал переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Владимира Зеленского.

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