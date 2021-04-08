Политика В РФ назвали дату переговоров советников "нормандской четверки"

2021-04-08 18:40

 

Заместитель председателя Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что 19 апреля должны состояться очередные переговоры советников в нормандском формате.

По его словам, РФ и Германия сегодня обсудили вопрос проведения переговоров.

"Посмотрим, я думаю, в ближайшее время будет еще какая-то инициатива, следующие переговоры уже были инициированы… на 19 апреля у нас в нормандском формате инициированы переговоры. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на высшем уровне", - заявил Козак во время пресс-конференции.

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