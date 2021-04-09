Политика Из-за обострения на Донбассе США планирует перебросить ударные силы флота в Черное море

2021-04-09 19:28

Официальный Вашингтон рассматривает возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель на фоне напряженности между Россией и Украиной, сообщает CNN.

В Минобороны США заявили, что военные силы Штатов обычно действуют в Черном море, но развертывание боевых кораблей сейчас "станет сигналом для Москвы".

Напомним, США обязаны уведомить за 14 дней о своем намерении войти в Черное море. При этом проливы для входа в море контролирует Турция, и неясно, было ли отправлено уведомление турецкому правительству.

Представитель Минобороны также сообщил, что ВМС продолжают запускать разведывательные самолеты в международном воздушном пространстве над Черным морем для наблюдения за деятельностью ВМФ России и любыми передвижениями войск в Крыму.