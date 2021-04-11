Политика Резников высказался о «плане Б» по Донбассу

2021-04-11 12:00

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников высказался относительно плана Б по урегулированию конфликта на Донбассе.

В интервью ВВС он отметил, что договоренности по Донбассу, принятые в 2014 году, вызывают у него «недовольство» в тех местах, которые касаются очередности взятия под контроль границы и местных выборов в ОРДЛО.

Резников подчеркнул, что в 2014 году руководству Украину приходилось принимать сложные решения в то время, как на Донбассе гибли украинские защитники.

«Я понимаю, в каких сложных условиях все это происходило. Но моя профессиональная деформация юриста бунтует, потому что тексты тех договоренностей - пусть это даже не международные договоры, а политико-дипломатические договоренности, - вызывают у меня недовольство в определенных местах, особенно в отношении очередности выборов и взятия под контроль границы», - сказал он.

Вице-премьер отметил, что в любом случае Минские договоренности требуют модернизации, то есть речь об отказе от них или прекращении не идет.

«Сторонам нужно сесть и честно сказать: давайте проанализируем, что мы смогли совместно сделать, а что нет, за эти семь лет? …Мы можем честно посмотреть друг другу в глаза, сесть, не рискуя потерять саму площадку Нормандского формата и его ребенка, логистический центр в виде "Минска", и совершенно спокойно написать Минск-3 или 4. Выписать его и реализовать», - отметил он.

Резников привел в пример так называемое Дейтонское соглашение по урегулированию ситуации в бывшей Югославии, отметив, что оно имело около 15 дополнений, которыми стороны пытались урегулировать конфликт.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Франции попросило Российскую Федерацию объяснить цель скопления и передвижения войск недалеко от границы с Украиной.

«Поэтому когда мы говорим о "плане Б", во-первых, мы же понимаем, что это такая метафора: не работает этот, давайте искать другой вариант», - добавил он.