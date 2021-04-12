Политика "Это может плохо кончиться": Лавров резко обратился к Турции из-за поддержки Украины

2021-04-12 19:20

 

Глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил недовольство тем, что Турция поощряет "воинственность" украинской власти и пригрозил ей плохим концом.

Об этом глава российского МИД заявил на пресс-конференции во время визита в Египет, сообщает РИА "Новости".

В частности, Лавров настоятельно порекомендовал турецким властям не подпитывать "милитаристские настроения" Киева.

"РФ рекомендует всем странам, в том числе Турции, хорошо анализировать заявления Киева и не поощрять его воинственность", - сказал министр иностранных дел РФ и предупредил, что "это может плохо кончиться".

Напоминаем, что в субботу, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Турцию, в ходе которого провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий президент в очередной раз подтвердил, что Анкара поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не признает аннексию Крыма.

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