Политика видео Численность растет: журналисты показали изнутри лагерь российских военных у границ Украины

2021-04-12 20:20

Журналисты британского телеканала Sky News сняли лагерь российских войск под Воронежем и на железнодорожной станции Масловка, где разгружаются эшелоны с техникой недалеко от украинской границы.

Сюжет опубликован на YouTube канале Sky News.

"Спутниковые снимки и свидетельские показания показывают, что численность войск увеличивается всего в нескольких километрах от границы с Украиной, где сотням тысяч украинцев выдали российские паспорта. Правительство России заявляет, что эти перемещения – просто учения", – говорится в подписи к сюжету.

В ролике отмечается, что военные грузовики, имеют код 76 на государственных номерах. И это означает, что они прибыли из Центрального военного округа РФ, то есть как минимум за 1100 километров от этого места.

На станции Масловка к югу от Воронежа есть небольшой военный городок, с несколькими грузовиками и палаткой, говорится в сюжете.

Военный городок тянется примерно на 2,4 километра и упирается прямо в окрестности дач и домов местных жителей. Те заявили, что "застройка" лагеря началась в конце марта.