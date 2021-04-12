Политика Россия увеличивает ударную группировку у границ Украины, - разведка

2021-04-12 21:20

Уровень военной угрозы со стороны РФ постоянно повышается

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Российская Федерация увеличивает ударную группировку возле границ Украины.

Рб этом он сказал в эфире программы «PRO Військо».

По словам Скибицкого, уровень военной угрозы со стороны РФ в течение последних недель постоянно повышается.

При этом он отметил, что это связано с наращиванием и активными мероприятиями боевой и оперативной подготовки российских войск возле украинской границы.

Кроме того, Скибицкий напомнил, что военная разведка Украины наблюдала подобные перемещения в 2014-2015 годах, а спустя некоторое время после этого началась непосредственная агрессия России против Украины.

Следует отметить, что в Министерстве иностранных дел Украины в понедельник, 12 апреля, сообщили, что Россия отказалась предоставлять Украине информацию о причинах стягивания своих войск возле украинской границы.