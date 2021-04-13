Политика Генсек НАТО и глава МИД Украины выступили в совместным заявлением по ситуации с РФ

2021-04-13 12:40

В Брюсселе 13 апреля состоялсь встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и генсека НАТО Йенса Столтенберга, по итогам которой они сделали заявления.

Генсек НАТО назвал "необоснованной и необъяснимой" переброску Россией войск к границе с Украиной.

"Альянс пристально отслеживает переброску тысяч российских военных к границам с Украиной, что является крупнейшим военным усилением с 2014 года. Эти действия остаются необоснованными и необъяснимыми", - утверждал Столтенберг.

По его словам, НАТО полностью поддерживает Украину, ее суверенитет и территориальную целостность.

Столтенберг добавил, что НАТО никогда не признает аннексию Крыма.

В свою очередь, Кулеба заявил, что РФ накапливает войска возле границы с Украиной на трех направлениях.

"Россия продолжает наращивать свои войска на границе с Украиной, на оккупированных территориях и в море. Она накапливает войск на трех направлениях - в Крыму, на севере и на Донбассе", - заявил министр.