Генсек НАТО и глава МИД Украины выступили в совместным заявлением по ситуации с РФ

В Брюсселе 13 апреля состоялсь встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и генсека НАТО Йенса Столтенберга, по итогам которой они сделали заявления.
Генсек НАТО назвал "необоснованной и необъяснимой" переброску Россией войск к границе с Украиной.
"Альянс пристально отслеживает переброску тысяч российских военных к границам с Украиной, что является крупнейшим военным усилением с 2014 года. Эти действия остаются необоснованными и необъяснимыми", - утверждал Столтенберг.
По его словам, НАТО полностью поддерживает Украину, ее суверенитет и территориальную целостность.
Столтенберг добавил, что НАТО никогда не признает аннексию Крыма.
В свою очередь, Кулеба заявил, что РФ накапливает войска возле границы с Украиной на трех направлениях.
"Россия продолжает наращивать свои войска на границе с Украиной, на оккупированных территориях и в море. Она накапливает войск на трех направлениях - в Крыму, на севере и на Донбассе", - заявил министр.