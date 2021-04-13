​Россия стягивает войска к границам Украины с трех сторон: министр озвучил тревожные данные

Россия накапливает войска возле границы с Украиной на трех направлениях: в Крыму, на севере и на Донбассе.
Об этом во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он сказал, что Россия продолжает наращивать свои войска на границе с Украиной, на оккупированных территориях и в море.
Кулеба также добавил, что Россия за две недели интенсифицировала свою воинственную пропаганду, которая "дегуманизирует украинцев и призывает к ненависти к украинцам".