Политика ​Россия стягивает войска к границам Украины с трех сторон: министр озвучил тревожные данные

2021-04-13 18:00

 

Россия накапливает войска возле границы с Украиной на трех направлениях: в Крыму, на севере и на Донбассе.

Об этом во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он сказал, что Россия продолжает наращивать свои войска на границе с Украиной, на оккупированных территориях и в море.

Кулеба также добавил, что Россия за две недели интенсифицировала свою воинственную пропаганду, которая "дегуманизирует украинцев и призывает к ненависти к украинцам".

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