Политика Стала известна дата встречи Зеленского с Макроном

2021-04-13 21:00

 

Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой будет обсуждаться угрозу безопасности из-за скопления российских войск у границы нашего государства, состоится в пятницу, 16 апреля, в Елисейском дворце.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

О предстоящем визите президента Зеленского в Париж стало известно еще 9 апреля, когда об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Как уточнили в сообщении, встреча французского и украинского лидеров состоится в связи с ростом напряженности в Украине из-за увеличения количества российских войск на ее границах. Президенты двух стран встретятся во время рабочего обеда в Елисейском дворце.

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