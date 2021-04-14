Политика В Кремле назвали условие для деэскалации на Донбассе

2021-04-14 19:40

 

В России снова называют причиной напряженности в регионе действия украинских военных, а не свои войска у границ Украины.

В Кремле заявляют, что российские войска не влияют на ситуацию на Донбассе, а для деэскалации обстановки необходимо, чтобы ВСУ отказались от "провокационных действий". Об этом в среду, 14 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет Корреспондент со ссылкой на ТАСС.

"Все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России, мы считаем безосновательными. На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий", - сказал он.

Также Песков ответил на вопрос, о том послужит ли деэскалации напряженности разговор президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным: "Вашингтон может прекрасно использовать свое влияние на Киев, чтобы побудить украинцев отказаться от провокационных действий".

Напомним, Минобороны РФ объявило о начале контрольной проверки войск неделю назад. Тогда сообщалось, что в течение месяца российская армия проведет более четырех тысяч учений по всей стране.

Накануне в РФ заявили, что проверка войск закончится в течение двух недель.

Именно военная активность России у границ Украины вызвала массу политических заявлений о напряжении в регионе, а не действия ВСУ.

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