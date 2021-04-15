Политика Меркель и Байден обсудили ситуацию у границ Украины

2021-04-15 17:20

 

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден призвали Россию отвести войска от границы с Украиной для деэскалации ситуации в регионе.

Об этом заявил в среду официальный представитель правительства Германии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден в среду, 14 апреля, в телефонном разговоре обсудили ситуацию на российско-украинской границе, отметив, что России следует свернуть наращивание военного присутствия.

"Канцлер и президент были едины во мнении, что от России нужно потребовать отказаться от недавнего усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации, - заявил официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Отмечается, что стороны также обсудили ситуацию в Афганистане и шаги по выводу военного контингента из этой страны, а также вопросы координации и взаимодействия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

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