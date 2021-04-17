Политика "Фактически нападение": в МИД раскрыли детали задержания украинского консула в РФ

2021-04-17 16:30

 

Россияне сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства Александра Сосонюка, когда задерживали его 16 апреля в Санкт-Петербурге.

Источник: заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в комментарии Громадському радіо

Детали: Енин отметил, что российская сторона после совершения этой провокации скорее всего предложит нашему консулу покинуть территорию РФ.

Прямая речь: "Вчера мы столкнулись фактически с нападением правоохранительных органов РФ на нашего сотрудника. Они сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства.

Мы абсолютно не воспринимаем подобный шантаж и практику провокаций, которая становится все грубее. Обязанность нашего государства - сделать все возможное для безопасности иностранных дипломатических учреждений, даже если речь идет об учреждениях в государстве-агрессоре.

В то же время, если российская сторона объявит нашего сотрудника персоной нон-грата, мы будем вынуждены так же действенно реагировать на этот провокационный шаг со стороны РФ".

Напомним:

- ФСБ России задержала и в течение нескольких часов удерживала консула Украины Александра Сосонюка. После чего его отпустили.

- В МИД отметили, что в ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на задержание Сосонюка.

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