Политика Украина выдворит российского дипломата в ответ на провокацию РФ

2021-04-18 13:00

 

В субботу, 17 апреля, разгорелся громкий скандал из-за задержания в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка Федеральной службой безопасности РФ. Также в российском МИД приняли решение, что украинский дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов. Украина ответила на провокационные действия России.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - говорится в решении МИД Украины.

Такое решение было принято в ответ на заявление МИД РФ о необходимости для украинского консула Александр Сосонюка в течение 72 часов покинуть страну из-за якобы враждебных действий в отношении России. В российском МИД даже вызвали Временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило из-за ситуации с Сосонюком.

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