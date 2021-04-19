Политика Макрон сделал заявление по эскалации России на границе с Украиной

2021-04-19 20:40

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что страны Запада не согласятся с новыми военными операциями на территории Украины.

Об этом он сказал в интервью CBS.

Французский лидер призвал Россию осуществить деэскалацию на границе с Украиной.

«Я считаю, что ситуация неприемлема, Россия должна провести деэскалацию, это ясно. Сегодняшняя ситуация и уровень напряженности на границе абсолютно контрпродуктивны и недопустимы», - подчеркнул Эммануэль Макрон.

Президент Франции отметил, что необходимо ускорить дипломатический диалог, а Запад должен выработать четкую позицию в отношении России.

«Если мы хотим быть эффективными, мы должны ускорить дипломатический диалог, а США, Европа, все мы должны быть очень четкими в отношении России. Мы никогда не согласимся с новыми военными операциями на украинской земле, и мы должны найти способ, чтобы быть убедительными в этом», - сказал Эммануэль Макрон.

По словам главы Франции, мировые державы должны определить «четкие красные линии» в отношениях с Россией, в случае пересечения которых должны быть введены новые санкции.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о необходимости скорейшего вступления государства в ряды полноправных членов Североатлантического Альянса. Дипломат выступил с призывом о помощи официальному Киеву со вступлением в НАТО. Он считает, что это необходимо сделать для защиты территориальной целостности государства и сохранения его в нынешних границах. Мельник подчеркнул, что вступление Украины в НАТО сможет "навсегда предотвратить новую широкомасштабную войну в Европе". «Это будет не провокация президента РФ Владимира Путина, а "холодный душ", который "погасит все очаги в Кремле". Это "единственная гарантия того, что Москва не посмеет снова вмешаться», — заявил дипломат.