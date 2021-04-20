Политика видео Меркель ответила на вопрос, считает ли Путина убийцей

2021-04-20 17:20

Народный депутат Алексей Гончаренко в ПАСЕ поставил канцлеру Германии Ангеле Меркель вопрос: считает ли она президента России Владимира Путина убийцей. На что канцлер дала дипломатичный ответ.

Соответствующее видео Гончаренко опубликовал в своем Telegram.

Госпожа канцлер Германии заверила, что критикует Путина, в том числе, во время личного общения. По ее словам, она критикует то, что считает недопустимым в области прав человека в России.

"Я поднимала вопрос Навального, но я могла бы поднимать множество других вопросов, связанных с правами человека в диалоге с Россией", - сказала Меркель.

"Можно рассматривать этот ответ как" дипломатическое да ", - написал Гончаренко.

Напомним, президент США Джо Байден назвал Путина "убийцей" . Также он подчеркнул, что президент России "заплатит цену" за вмешательство в выборы в США.