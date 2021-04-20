Политика Лукашенко: Хочу, чтобы Украина была нашей, три братских народа вместе

2021-04-20 20:00

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его позиция по Украине остается неизменной. Он уверен в возможности урегулирования ситуации на Донбассе, если следовать минским соглашениям.

Об этом сообщает "БелТА".

По его словам, в этой политике побеждает не просто сильнейший, но тот, кто умнее.

"Я очень хотел бы, чтобы Украина была нашей, чтобы мы как славянские народы, три братских народа были вместе. На пользу народов. Никто не собирается порабощать один одного, никто не собирается давить один на одного", - заявил он.

Лукашенко считает, что урегулировать ситуации на Донбассе можно, но только следуя минским соглашениям. По его словам, урегулирование ситуации на востоке страны зависит только от Украины.

Напомним, что 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.

По информации украинской разведки на прошлой неделе Россия завезла на оккупированные территории востока Украины порядка 250 своих военнослужащих и более 2 тысяч тонн горючего, также РФ усиливает контроль за военным имуществом в ОРДЛО.

Президент Владимир Зеленский уверяет, что украинская армия может дать отпор любому, однако мир на Донбассе будет достигаться дипломатическим путем.

Ранее эстонская разведка заявила, что нападение российской армии на Украину и страны Балтии из территории Беларуси становится все более реальным из-за превращения этого союзного Кремлю государства фактически на еще один военный округ РФ.