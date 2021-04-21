Политика "Пожалеют о содеянном": Путин пригрозил за переход "красной черты" и вспомнил о Януковиче

2021-04-21 17:00

Россия будет "сама определять, где будет лежать красная черта"

Президент России Владимир Путин 21 апреля обратился с посланием к Федеральному Собранию, где затронул тему отношений с "коллективным Западом".

Он заявил, что "ответ России будет быстрым, ассиметричным и жестким", не уточнив при этом, что конкретно понимается под угрозами.

"Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношениях с Россией "красную черту", а где она будет проходить — мы будем определять сами...

...Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели", - заявил президент страны-агрессора.

"Можно как угодно относиться к президенту Украины Януковичу, можно иметь точку зрения по поводу политики Лукашенко, но практика организации переворотов, убийства высших лиц — это невообразимо, конечно", - заявил Путин, говоря о якобы попытке госпереворота в Беларуси.

При этом он дважды упомянул Януковича в контексте "госпереворотов":

"Повторяю, можно как угодно относиться к тому же Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Александра Лукашенко. Но практика организация госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, - это уже слишком. Все границы перешли уже".

Путин также заявил, что Россия не хочет "сжигать мосты" и "ведем себя сдержанно, скромно, часто не отвечаем на откровенное хамство, мы хотим иметь добрые отношения".