Политика Политолог объяснил, зачем Россия стягивает войска к границам Украины

2021-04-21 17:20

Россия могла начать стягивать свои войска к границам Украины для того, чтобы показать свою силу новому президенту США Джо Байдену.

Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Есть еще такое мнение, что Путин затеял все это представление, warscare, чтобы продемонстрировать свою силу Джо Байдену и вынудить его пойти на переговоры, где он будет делить с ним карту мира, ну и перед этими переговорами Байдена запугать", - сказал он.

По мнению политолога, Россия преследует две цели: первая – подчинить себе Украину, а вторая - заставить Соединенные Штаты пойти на так называемую "новую Ялту".

"То есть раздел мира на сферы влияния, которые включают постсоветское пространство и, безусловно, – Украину. Такой мотив, конечно, присутствует – заставить Байдена принять Путина как бы на равных", - добавил он.

Пионтковский отметил, что после последнего звонка Байдена Путину мир задался вопросом, что президент РФ мог достичь цели, ведь риторика американского лидера резко изменилась.

"Мне кажется, Байден использовал классическое поведение полицейского, который хочет нейтрализовать опасного преступника и террориста, угрожающего жизни людей. С ним нужно поговорить ласково, вежливо, сделать ему какие-то комплименты, тем самым его успокоить и добиться как минимум паузы в его намерениях", - добавил он.

Политолог уверен, что такие шаги не говорят о том, что Байден и американский истеблишмент в целом согласны на такой раздел мира и отказываются от поддержки Украины.

"Оправдались намерения Байдена или нет – я не знаю. Через три дня посмотрим, принимает ли такую паузу Путин. Но в Москве это воспринято, как знак слабости Байдена. Об этом говорит вся эйфория российских СМИ и высказывания самых первых лиц. Самый частые – "Байден моргнул", "Байден испугался" и так далее", - сказал специалист.

В завершение он выразил сомнение, что Путин пойдет на наступление во время подготовки возможного саммита с Байденом.

"Но в долгосрочном плане возникает опасность, что Москва поверила, у них возникла иллюзия слабости США и собственной безнаказанности. Это обстоятельство вносит еще большую неопределенность и оставляет нас гадать над мотивами Путина", - сказал он.