Политика Путин перебросил истребители в аннексированный Крым

2021-04-21 21:00

 

Снимки были сделаны компанией Maxar Technologies с 27 марта по 16 апреля.

На этом фото от 16 апреля истребители Су-30 находятся на взлетно-посадочной полосе авиационной базы в Крыму. На мартовских снимках со спутника российские самолеты отсутствовали.

"Россия переместила гораздо больше, чем было известно ранее, боевых самолетов в Крым и на базы возле Украины, усиливая свою способность к политическому запугиванию или военному вмешательству", — написал The Wall Street Journal.

Другие фото показывают, что РФ также стянула к границам Украины Су-24, Су-25, Су-27, Су-30 и Су-34.

По информации WSJ, Россия разместила территории Крыма бронетанковые и механизированные части, воздушно-десантные войска, вертолеты, разведывательные беспилотники, военный госпиталь и средства радиоэлектронной борьбы.

subscriber subscriber

Еще по теме

Путин пообещал возмездие тем, кто перейдет красную черту в отношении России. А Зеленский уже давно ее перешел

2021-04-21 22:18

Как ФСБшник Олег Кулинич стал главой СБУ в Крыму

2021-04-21 21:47

В Кремле прокомментировали предложение Кравчука встретиться с Путиным

2021-04-21 21:20

видео Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война»

2021-04-21 19:20

Еще новости в разделе "Политика"

В Кремле прокомментировали предложение Кравчука встретиться с Путиным

2021-04-21 21:20

Путин перебросил истребители в аннексированный Крым

2021-04-21 21:00

"Зеркальный" ответ: Россия высылает из страны 10 американских дипломатов

2021-04-21 20:20

В России объяснили усиление войск на юге страны

2021-04-21 20:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В Кремле прокомментировали предложение Кравчука встретиться с Путиным 2021-04-21 21:20
Путин перебросил истребители в аннексированный Крым 2021-04-21 21:00
"Зеркальный" ответ: Россия высылает из страны 10 американских дипломатов 2021-04-21 20:20
В России объяснили усиление войск на юге страны 2021-04-21 20:00