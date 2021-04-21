Политика Путин перебросил истребители в аннексированный Крым

2021-04-21 21:00

Снимки были сделаны компанией Maxar Technologies с 27 марта по 16 апреля.

На этом фото от 16 апреля истребители Су-30 находятся на взлетно-посадочной полосе авиационной базы в Крыму. На мартовских снимках со спутника российские самолеты отсутствовали.

"Россия переместила гораздо больше, чем было известно ранее, боевых самолетов в Крым и на базы возле Украины, усиливая свою способность к политическому запугиванию или военному вмешательству", — написал The Wall Street Journal.

Другие фото показывают, что РФ также стянула к границам Украины Су-24, Су-25, Су-27, Су-30 и Су-34.

По информации WSJ, Россия разместила территории Крыма бронетанковые и механизированные части, воздушно-десантные войска, вертолеты, разведывательные беспилотники, военный госпиталь и средства радиоэлектронной борьбы.