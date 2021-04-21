Политика В Кремле прокомментировали предложение Кравчука встретиться с Путиным

2021-04-21 21:20

 

Президент России Владимир Путин еще не в курсе предложения главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука встретиться с ним, чтобы обсудить урегулирование ситуации в регионе, так как это новая инициатива.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Это новая идея. Пока (Путин - Ред.) не знает", - сказал он.

Напомним, в среду, 21 апреля, Кравчук признался в желании встретиться с Путиным. По его словам, ему есть что сказать российскому президенту.

Отметим, что вчера президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором назвал шантажом наращивание военной мощи РФ на границе с Украиной и предложил президенту России Путину встретиться в любой точке Донбасса.

Сегодня Песков сообщил, что Путину доложили о предложении Зеленского, касательно встречи на Донбассе, однако он не уверен, что "что Путин имел время с этим ознакомиться".

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