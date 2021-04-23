Политика Определена точная дата саммита НАТО, на котором будут обсуждать агрессивные действия РФ

2021-04-23 12:23

В НАТО определились с датой следующего саммита Альянса - он состоится 14 июня в штаб-квартире в Брюсселе. В последний раз лидеры стран Альянса собирались на саммит еще в 2019 году.

"Я рад объявить, что следующий саммит лидеров союзников состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия", - указано в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга 22 апреля.

Главы государств и правительств НАТО обсудят на саммите, в частности, "агрессивные действия России", угрозу терроризма, кибератаки, климатические изменения и усиление Китая.

"Мы примем решения по нашей предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы справиться с вызовами сегодняшнего и завтрашнего дня: агрессивными действиями России, угрозой терроризма, кибератаками, новыми и разрушительными технологиями, последствиями изменения климата для безопасности и усилением Китая", - указал Столтенберг.