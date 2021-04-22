Политика Официальный Вашингтон иронично ответил на заявление Путина о "красных" линиях

2021-04-22 14:00

Спикер Белого дома Джен Псаки прокомментировала заявления президента РФ о "красных" линиях, заявив, что США не принимают эти слова на свой счет.

Накануне Путин предостерег другие страны от пересечения "красных линий" в отношениях с РФ. Иначе "Россия оставляет себе право на ассиметричные ответы в отношении провокаторов".

"Я не думаю, что мы принимаем на свой счет то, что говорит президент Путин. У нас толстая кожа", – ответила она.

Псаки также отметила, что США ввели новые санкции, потому что действия России должны иметь последствия.

"Мы никогда не ожидали и не прогнозировали, что один набор санкций немедленно изменит поведение, но он посылает четкий сигнал о том, что ее поведение неприемлемо и не может продолжаться", – сказала она.

Вместе с тем Псаки добавила, что Вашингтон хочет стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Соответствующий сигнал Путину послал в разговоре президент США Джо Байден.